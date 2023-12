Andréa Beltrão troca carinhos com o marido na praia

Na manhã desta quinta-feira, 7, a atriz Andréa Beltrão é flagrada durante passeio na praia com o marido e os dois trocam abraços e carinhos

A atriz Andréa Beltrão aproveitou a manhã ensolarada no Rio de Janeiro para curtir um passeio ao ar livre com seu marido, o diretor Maurício Farias. Os dois foram flagrados juntinhos e trocando carinhos na orla do Rio de Janeiro logo cedo.

A estrela foi dar um mergulho no mar para se refrescar e depois surgiu abraçada com o marido na areia enquanto aproveitavam a vista para conversar. Logo depois, os dois foram embora do local caminhando lado a lado.

Andréa e Maurício se conheceram nos bastidores da novela A Viagem, de 1994, e logo engataram o romance. Eles estão juntos desde então e são pais de três adultos: Francisco (27), Rosa (26) e José (23).

Ao longo da carreira dos dois, eles trabalharam juntos em algumas oportunidades, como nos filmes Verônica e Hebe: A Estrela do Brasil, e também na novela Um Lugar ao Sol.

Recentemente, Andréa Beltrão contou que não tem medo do envelhecimento e gosta mais de si mesma hoje em dia. "Tenho medo dessa coisa dermatológica, de virar algo que não sou, não me reconhecer. Me acho tão bem... Me olho no espelho e me acho tão bonita. Não penso “nossa, estou com 58 anos”, mas, “pô, estou legal hoje, essa roupa ficou boa”. Muitas vezes, me acho mais bonita hoje", disse ela para o jornal Extra.

Ela está longe das novelas desde que atuou em Um Lugar ao Sol, trama das 9 da Globo.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

Sheron Menezzes diz que ela e o marido dormem em quartos separados

A atriz Sheron Menezzes contou uma curiosidade do seu casamento com Saulo Bernard, com quem tem um filho, Benjamin. Em participação no Quem Pode, Pod, ela contou que o casal dorme em quartos separados há alguns anos e isso funciona muito bem para eles.

A estrela revelou que os dois escolhem se querem dormir juntos ou não e cada um tem a sua individualidade em seu próprio quarto. A mudança começou quando depois do nascimento do filho deles e foi retomada há dois anos para a rotina deles.

"Durante a minha amamentação, alguém tinha que descansar. Então, eu ficava durante o dia, e ele ficava durante a noite, e levava lá pra eu dar o peito. Como eu precisava dormir pelo menos uma hora e meia, eu não podia ouvir sequer o gemido do bebê. Ele começou a dormir com o Benjamin no outro quarto, e a gente achou um esquema do nosso relacionamento incrível, até hoje cada um tem seu quarto, dormimos juntos quando a gente quer. A gente se respeita, a gente se namora, a gente vê filme juntos e a gente dá boa noite", disse ela.

Então, ela contou o que funciona. "Ele acorda 5 horas da manhã, eu sou obrigada a acordar junto? Eu gosto de dormir cedo, ele tarde, eu sou obrigada a ficar acordada? A gente faz isso há dois anos, a dinâmica fluiu, a gente lida bem com isso", afirmou.