André Valadão se encontra com Silvio Santos e família Abravanel em Orlando

O encontro entre o pastor e o ícone da TV aconteceu no início deste mês e foi compartilhado por André Valadão nas suas redes sociais

Na última sexta-feira, 11, André Valadão postou um TBT, relembrando seu encontro com Silvio Santos(91).

No vídeo, o pastor e cantor aparecia abraçado com o apresentador e dono do canal SBT. Na legenda, o cantor gospel escreveu: "Aquele #TBT inesquecível orando pelo Silvio Santos".

No dia 1º de fevereiro, Valadão se encontrou com Silvio e a família Abravanel em Orlando, nos Estados Unidos.

O irmão de Ana Paula Valadão postou cliques ao lado de seu pai e do dono do SBT. "Como amo ouvir, aprender e desfrutar do que pessoas assim como eles já viveram e superaram", escreveu o cantor gospel na legenda do post.

Valadão ainda postou uma foto dele com sua mãe, Renata (63), seu pai, Márcio (64), e sua esposa, Cassiane (37), ao lado de toda a família Abravanel.

Além de Silvio, Iris Abravanel (73) e a filha Patrícia (44) marcaram presença no encontro, além da também apresentadora e filha de Silvio e Iris Rebeca Abravanel (41), que apareceu na foto ao lado do seu marido, o jogador de futebol Alexandre Pato (32).

