André Valadão abre o jogo após esposa expor casamento arranjado: “Maliciosa”

Pastor André Valadão se pronuncia sobre vídeo polêmico em que a esposa assume relacionamento arranjado

Nesta quinta-feira, 06, André Valadão decidiu quebrar o silêncio sobre os boatos de que seu casamento com Cassiane Valadão teria sido arranjado. A polêmica surgiu depois que os internautas resgataram um vídeo em que a esposa do pastor conta que o relacionamento aconteceu por intermédio do sogro, o também pastor Márcio Valadão.

No vídeo, a própria esposa do pastor assume que a relação foi arranjada: "Ele marcou um dia um almoço quando era impossível eu encontrar com o André no final de um congresso (...) Ele tirou o André lá de dentro e falou comigo para almoçar com ele, armou tudo (…) Então, eu falo que meu casamento foi arranjado pelo pastor Márcio”, declarou Cassiane na ocasião.

Mas André fez questão de rebater a fala de sua esposa ao compartilhar uma foto em que Cassiane aparece séria: “E a cara da minha esposa vendo o tanto de fake news e notícia absurdamente maliciosa atrás de likes sensacionalistas… Cês são crente não?”, ele abriu o jogo e ironizou a declaração na legenda da publicação feita em seu perfil oficial do Instagram.

André Valadão abre o jogo após esposa expor casamento arranjado - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que o vídeo veio à tona depois que o pastor fez algumas declarações polêmicas sobre a comunidade LGBTQIA+ durante um culto nos Estados Unidos, país em que mora com a esposa e os três filhos.

Esposa de André Valadão faz revelação sobre casamento com o pastor:

