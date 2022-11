André Rizek diz que esposa e filhos são melhores que Copa do Mundo

André Rizek é casado com a jornalista Andréia Sadi, com quem tem dois filhos, os gêmeos João e Pedro, de quase dois anos

André Rizek (47), apresentador do SporTV, canal esportivo da Rede Globo, falou que a Copa do Mundo seria a terceira melhor coisa de sua vida, perdendo apenas para sua esposa, a jornalista Andréia Sadi (35), e os filhos dos dois, João e Pedro, gêmeos que tem um ano e seis meses.

Em seu perfil oficial no Twitter, o jornalista esportivo disse sobre a importância do maior evento futebolístico do mundo, mas completou dizendo que Andréia e os pequenos são mais “f*da” que a Copa do Mundo.

"Copa do Mundo é a terceira coisa mais legal da vida! Só fica atrás da minha mulher e dos meus filhos. E só digo isso porque minha mulher é muito, muito f*da!”, escreveu ele na rede social azul de frases curtas.

André Rizek fala sobre ser conhecido como "marido da Andréia Sadi"

André Rizek foi às suas redes sociais para falar sobre ser conhecido pelos internautas como "marido da Andréia Sadi". O jornalista esportivo aproveitou para se declarar para a esposa através do Twitter.

"- Oi, você é o esposo da @AndreiaSadi? Sou uma grande admiradora dela - encheu o peito para me dizer a vendedora de revistas, agora pouco no aeroporto. O orgulho que sinto por ser reconhecido assim, o esposo da Sadi, nem cabe nessas linhas aqui", disse ele.