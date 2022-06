André Marques recorda batizado da afilhada, Lara: "Minha princesa linda"

O apresentador André Marques relembrou algumas fotos do batizado de Lara, filha de Dany Bananinha

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 17h18

André Marques (42) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 2, para relembrar um dia muito especial.

Em clima de TBT, o apresentador compartilhou em seu perfil no Instagram algumas fotos do dia do batizado de sua afilhada, Lara (2).

A menina, filha de Dany Bananinha (45) e do fisioterapeuta Pedro Koellreutter, foi batizada aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em abril deste ano.

"Parei de #tbt não!!! rs. Tô saudoso! rs... Agora Minha Princesa linda. Minha afilhada Lara. Ta ficando pesada também pra pegar no colo rs. Dia do Batizado no Cristo redentor", escreveu ele.

Saída da Globo

André Marques encerrou o contrato fixo com a Globo. Ele contou que decidiu da sair da emissora em comum acordo após cerca de 27 anos de parceria.

"Despretensioso de tudo, comecei a fazer teatro em 1992. Em 1995 entrei em Malhação.Fiquei 5 anos lá, mas o Mocotó, que mudou a minha vida, segue comigo até hoje. Depois virei apresentador e foram 14 anos de outro marco, o Vídeo Show. Ainda tive o prazer de comandar o Video Game Verão , Superstar, Mais Você, The Voice Brasil, The Voice + , The Voice Kids, No Limite e o É de Casa, programa que me despeço em julho, dia 2. Na Globo cresci, fiz amizades pra vida, operei meu estômago, uma mudança grande na minha VIDA! ( VIVI) Uma linda relação com a Globo. Sou só Gratidão", disse o apresentador em um trecho da sua despedida.

Confira os cliques do batizado: