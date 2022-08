André Luiz Frambach se derrete por Larissa Manoela em clique romântico: ''Meu amor''

Ator André Luiz Frambach se derrete pela atriz Larissa Manoela após final de semana romântico

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 13h21

A atriz Larissa Manoela (21) e o ator André Luiz Frambach (25) usaram o Instagram na manhã desta segunda-feira, 1, para trocarem mais declarações amorosas.

Depois de um final de semana em meio à natureza, o casal voltou a postar mais vídeos de momentos românticos, dessa vez dentro do carro e de mãos dadas.

O casal, que assumiu o namoro no início do mês passado, posou combinando óculos de grau semelhantes. "Oclinha e oclinhu", disse a artista.

Em seguida, o ator republicou as postagens em seu Instagram Stories e não poupou carinho: "Mais parceira que você não existe", disse ele. "Como que a gente pode ser tão parecido em tudo", destacou ele.

