André Luiz Frambach se declara para Duda Reis e encanta a web: ''Casal perfeito''

O ator André Luiz Frambach emocionou a web ao dividir uma declaração para a namorada, Duda Reis

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 15h48

Nesta sexta-feira, 4, André Luiz Frambach (25) usou as suas redes sociais para fazer uma declaração para a namorada, Duda Reis (20).

No perfil do Instagram, o ator compartilhou duas lindas fotos descontraídas com a amada e emocionou a web ao transbordar o seu amor.

"De perto eu te olho e te admiro. De perto eu te vejo e te sinto. De perto eu enxergo a outra metade da minha alma. De perto eu entendo o que me acalma. De perto eu te abraço e me entrelaço. De perto seu cheiro me toma e me instiga. De perto a gente dorme de conchinha. E de longe? De longe nada muda, você continua sendo minha cura. De longe a gente só sente mais a saudade. A saudade que escracha a nossa sincronicidade. Te amo", escreveu ele na legenda.

Os admiradores não deixaram de elogiar os pombinhos: "Lindos demais!!!", "O sorriso de milhões", "Cheios de luz!", "Perfeitos! Lindos!", dispararam.

Vale lembrar que o casal assumiu o relacionamento no último dia 5 de fevereiro.

CONFIRA A DECLARAÇÃO DE ANDRÉ LUIZ FRAMBACH