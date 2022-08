André Luiz Frambach registra reencontro com Larissa Manoela: ''Tremendo de nervoso''

O ator André Luiz Frambach publicou o vídeo do reencontro com Larissa Manoela após a atriz passar férias na Europa

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 13h46

André Luiz Frambach (25) encantou os seguidores ao compartilhar o reencontro com a namorada Larissa Manoela (21) após ela passar dias de férias na Europa. Pelos Stories do Instagram, o ator detalhou o momento do casal e a surpresa que fez para a amada.

"Eu me preparando, ansioso, andando pela casa de um lado para o outro sozinho. Imaginando como seria, o que eu ia fazer, quanto tempo ela ia demorar para chegar", disse ele, mostrando minutos antes da artista chegar.

Em seguida, Lari aparece no vídeo procurando pelo namorado, quando ele surge e dá um susto. "Eu tive que dar o susto e a segurar, não sei se segurei para ela não cair ou eu mesmo não cair, estava todo tremendo de tão nervoso e de tanta saudade que eu estava. O susto foi maior do o que pareceu [risos]", contou.

Por fim, André se derreteu "Detalhe para ela entrando no meu closet quando sentiu meu cheiro e foi olhar na cama [risos]. Eu te amo, meu amor. Nosso dengo, nosso jeitinho, nosso amor, nosso apego, nosso cantinho de amor".

O artista ainda presenteou Larissa com flores. Nos Stories, a atriz também se declarou. "Te amo, meu bichinho, você me faz muito feliz. A vida é bem mais legal contigo", escreveu ela.

