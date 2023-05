André Luiz Frambach, noivo de Larissa Manoela, manda suposta indireta para sogra: ‘Aproveitar, sugar, tirar’

Ator André Luiz Frambach, noivo da atriz Larissa Manoela, gera polêmica ao supostamente mandar indireta para sogra

No último domingo, 14, o ator André Luiz Frambach (26) gerou uma enorme polêmica nas redes sociais após fazer uma homenagem um tanto quanto curiosa para sua mãe, Giselle Pfaltzgraff. O que aconteceu foi que, ao se declarar para a mãe, o noivo da atriz Larissa Manoela (22) decidiu citar família que “aprisionam, se aproveitam e tiram” de seus filhos, fazendo com que a internet inteira entendesse como uma suposta indireta à sua sogra, Silvana Taques.

O desabafo do artista vem pouco tempo depois de uma briga familiar entre Larissa e seus pais, quando a atriz decidiu romper com sua mãe, que até então era sua empresária, anunciando que a partir de agora, faria a gestão de sua própria carreira, trocando até mesmo algumas farpas com seu pai na internet.

“Mãe, você me ensinou que isso aqui vale mais do que qualquer coisa, o sentido de família! E o sentido de família jamais seria aprisionar, se aproveitar, sugar, tirar… Pelo contrário, sempre foi apoiar, reforçar, educar, fazer evoluir”, escreveu André Luiz. “Hoje tenho sorte de poder ter uma mulher incrível e começar a construir essa minha família com ela em cima dos exemplos que tive. Mas esse elo jamais será quebrado, porque o amor é simples e puro, o amor nunca foi e nunca será uma obrigação”, completou o ator.

Os internautas ficaram bastante divididos na recepção do que o ator escreveu. Alguns, ficaram do lado de André Luiz e gostaram da indireta para a mãe de Larissa, já outros, acharam uma atitude desnecessária, o xingando bastante.

“Fui no perfil da Larissa Manoela umas quatro vezes para ver se ela tinha postado algo com a mãe dela, aí entre no do André e o texto dele para a mãe dele é cheio de indireta para a mãe da Larissa, achei bom demais”, escreveu uma internauta. “O noivo da Larissa Manoela sendo um completo otário”, disparou uma outra.

fui no perfil da larissa manoela umas 4x pra ver se ela tinha postado algo com a mãe dela, aí entrei no do andré e o texto dele pra mãe dele é cheio de indireta pra mãe da larissa. achei bom demais — lala (@lalaagvasc) May 15, 2023

Nova fase na carreira

Nesta última quarta-feira, 11, Larissa Manoela usou as redes sociais para revelar aos seus fãs que tomou uma decisão importante envolvendo sua carreira. A atriz contou que agora vai assumir o controle das "demandas comerciais" da sua carreia, sendo sua própria empresária.

"22 anos de idade. 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente no início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária. [...] Prezando sempre pelas minhas vontades e decisões presentes e futuras. Orgulho de já ter iniciado e agora poder dividir com vocês essa caminhada transformadora que tem me ensinado tanto!".