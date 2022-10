André Luiz Frambach faz linda declaração para Larissa Manoela

Ator André Luiz Frambach e Larissa Manoela estão completando três meses de namoro

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 22h42

Nesta segunda-feira, 17, o ator André Luiz Frambach (25) e a atriz Larissa Manoela (22) estão completando três meses de namoro. E para comemorar a data especial, o ator da novela Cara e Coragem decidiu publicar em suas redes sociais uma belíssima homenagem para sua amada.

“Sou hipnotizado por você, sou hipnotizado pela sua boca, pela sua pele, pela sua energia, pelo seu toque! Seu viver me faz viver, seu amor me faz amar, seu toque me faz suspirar”, começou o ator em uma publicação em seu perfil oficial no Instagram.

“Aprendo todos os dias o que é o amor, aprendi que eu também posso ser verdadeiramente amado, que é lindo se entregar de corpo e alma porque “quando é pra ser é” e somos pra vida toda meu amor, meu sorvetinho, nada nem ninguém seria capaz de entender o que realmente sentimos, o que realmente somos e o que seremos pela eternidade.”

“O resto já te falei durante o dia e mais que palavras o que é mais importante são as pequenas coisas, as atitudes… EU TE AMO nosso eterno dia 17”, completou André Luiz, completamente apaixonado por sua namorada.

Veja a publicação de André Luiz Frambach fazendo declaração para Larissa Manoela:

Larissa Manoela abre álbum de fotos com namorado: ‘Para a vida toda’

Para celebrar os três meses de namoro, a atriz Larissa Manoela também publicou em suas redes sociais um post apaixonado pelo amado, André Luiz Frambach.

“3 de 30 de 300 de 3.000 de 3.000.000. Por todos os meses & anos. Pra vida. Toda!”, escreveu Larissa na legenda da publicação em seu perfil oficial no Instagram. Em algumas fotos, ela aparece abraçando André, em outras, ela mostra fotos apenas dele. Nos comentários, seguidores e amigos elogiaram e desejaram felicidades ao casal pela data especial dos lindos pombinhos.