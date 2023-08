André Luiz Frambach encanta com declaração para Larissa Manoela: "Meu amor"

André Luiz Frambach abre álbum de fotos na praia com Larissa Manoela e encanta seguidores com declaração super fofa para a noiva

Noivos desde o ano passado, os atores André Luiz Frambach e Larrisa Manoela formam um casalzão! E nesta quinta-feira, 10, o astro da peça O Amor Passou Aqui surpreendeu seus seguidores com declaração para sua namorada.

Em seu Instagram, André Luiz compartilhou fotos curtindo dias quentes de praia ao lado de Larissa. No álbum, os dois posaram agarradinhos, com direito a beijos e tudo mais. "Se precisar eu posso renascer mil vezes. Pra te ver amor. Amor da minha vida. Amor das minhas vidas, meu amor", escreveu o ator na legenda da publicação. Ele citou a canção Amor das Minhas Vidas, de Gabriel Elias e Maneva.

Nos comentários, Larissa citou a canção Velha Infância, dos Tribalistas. "Meu melhor amigo é o meu amor", escreveu a atriz. Os seguidores não deixaram de se derreter pelo casal também. "Que casal maravilhoso", enalteceu fã. "Eu não sei quem é mais bonito", disparou outro. "Meus protegidos", disse mais um.

Confira a publicação:

Larissa Manoela e André Luiz Frambach lamentam perda na família

Na última quarta-feira, 9, o casal André Luiz Frambach e Larissa Manoela lamentaram dura perda em sua família. Em suas redes sociais, os noivos homenagearam a primeira filha de quatro patas do ator, a cachorrinha chamada Loirinha.

Em seu feed do Instagram, André publicou várias fotos para lamentar a partida do bichinho: “Apesar do post de ontem ter sido sobre sorrir… ontem foi um dia difícil de sorrir, partiu desse plano aqui a minha primeira filha, minha eterna loirinha”, ele se declarou para a cachorrinha e contou que ela foi adotada durante sua adolescência.

O ator também revelou que precisou se distanciar da cachorrinha quando começou a trabalhar: “Brincávamos entre nós que eu tinha perdido a loira pra mamãe, mas a gente sabe que não existe isso, esses seres não substituem nunca um amor e por isso que falo que devíamos aprender muito com eles”, disse André.

“Chegamos da viagem e eu fui pra casa dos meus pais, deitei com ela e conversei, pedi pra ela ir embora porque não era justo ficar aqui sofrendo (...) Foi um sensação doida, depois de falar abraçado e olhando pra ela, ela chegou a cabeça no meu colo, encostou em mim, trocamos energia, olhou pro meu olho me abraçou com a patinha e me lambeu.No dia seguinte ela tinha 'nos deixado'", ele relatou.

Por fim, ele se despediu da cachorrinha. "Te amo loirinha, obrigado por tudo que fez por mim e pela minha família”, finalizou André. Larissa também usou as redes sociais para prestar uma homenagem: “Meu amor, o quanto ela foi amada por vocês não tá escrito. Tenho certeza que agora ela tá feliz e saltitante ao lado da nossa Meguinha! Dois seres de luz que vão ficar marcados pra sempre nos nossos corações! Juntos somos fortes, te amo! Descanse em paz loirinha”, escreveu a atriz, que também sofreu com a perda de sua pet recentemente.