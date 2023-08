André Luiz Frambach conta sobre relação com Larissa Manoela: ''Sabe o que quer e conquista''

Noivos, ator André Luiz Frambach conta que Larissa Manoela deu os primeiros passos na relação e falam sobre os planos de ter filhos

O casal Larissa Manoela e André Luiz Frambach participou do podcast Vaca Cast, comandado pela influenciadora digital Evelyn Regly, na segunda-feira, 31, e falou alguns detalhes sobre o relacionamento.

Segundo o ator, a decisão dos primeiros passos da relação sempre foi de Larissa. Os dois assumiram o namoro em julho de 2022 e ficaram noivos em dezembro durante uma viagem.

"Todo esse relacionamento se deu por conta dela mesmo. Ela que falou, 'eu quero ele' e foi atrás. Ela que falou sobre dar um passo, apesar do trauma de outras histórias. Ela sabe o que ela quer e ela conquista. A gente estava no meio da loucura (gravações de novela) e ela: 'Você não vai me pedir em namoro?'. A gente conseguiu viajar para Angra dos Reis e falei, 'vai ser lá'. Ela nuca tinha visto o nascer do sol", contou Frambach.

A ideia do noivado também foi de Larissa, que propôs que morassem juntos. "Desde que a gente começou a namorar, a gente já falava de planos futuros. A Lari veio da viagem de férias da Itália com o assunto de irmos morar juntos, de dar um passo. Falei: 'Se ela está querendo isso tudo, tenho que pedir ela em noivado'. Sempre sonhei muito. Talvez se ela chegasse chegando em outra pessoa, fugiria. Eu só pensava que estava vivendo um sonho e até quando ia ser verdade e espero que para a vida toda", acrescentou.

"Está difícil achar quem quer casar hoje em dia, se está falando, já pega", declarou a atriz sobre sua pressa.

Ao comentarem sobre a vontade de ter filhos, os dois revelaram que já tem quatro nomes: "Eu quero ter um casalzinho, uma menina e um menino, não importa a ordem", disse a famosa.

Recentemente, Larissa Manoela recebeu uma surpresa de seus fãs, os larináticos. Eles colocaram um vídeo dela na Times Square, uma das principais avenidas de Nova York. No post em seu Instagram, a atriz agradeceu. "Passei o dia todo trabalhando, da maneira que mais amo! Terminei o job e me deparei com essa surpresa linda. Meus LARINÁTICOS sempre me surpreendem e agora eles ultrapassaram até o limite do nosso país", iniciou ela. "Não medem esforços pra colocar um sorriso no meu rosto e aquecer o meu coração! Eu agradeço todos os dias por ter 'serumaninhos' tão especiais na minha vida. Podem ter certeza que o sorriso segue aqui resistente e ainda mais preenchido com toda essa forma de amor! AMO VOCÊS. APARECI NA TIMES SQUAREEEEEEE", declarou.

