André Luiz Frambach compartilha foto em família onde aparece ao lado de Larissa Manoela

Redação Publicado em 09/08/2022, às 20h26

Nesta terça-feira, 9, André Luiz Frambach (25) compartilhou em seu Instagram uma foto em que aparecia reunido com sua família e ao lado de Larissa Manoela (21).

“Essa foto é só uma prova do quão importante é a gente nunca deixar de acreditar de verdade no nosso 'eu' interior, na nossa essência, nos nossos valores, na nossa criação! Sonhei em ter isso tudo verdadeiramente, e tenho muitos outros sonhos que hoje posso dizer que já estão sendo construídos ‘pedrinha por pedrinha’, outros já foram conquistados e outros até, eu fui abençoado mesmo. O universo junta propósitos, e nada é mais forte que o elo do amor, da família”, escreveu o ator da novela "Cara e Coragem" na legenda da postagem.

A namorada de André e estrela da novela "Além da Ilusão" reagiu à postagem e escreveu: “Deus não une pessoas, ele une propósitos! Família”.

Os fãs de André adoraram o clique em família! “Que família perfeita”, escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: “Eu amo essa família”.

Larissa na Itália!

Nesta terça-feira, 9, Larissa Manoela compartilhou algumas imagens de um passeio em uma vinícola durante sua viagem para a Itália.

Acompanhada de seus pais Gilberto e Silvana, a atriz posou com um elegante vestidinho vermelho na Toscana.

