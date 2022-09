André Gonçalves faz acordo sobre pensão alimentícia e se retrata: "É o dever de um pai"

Ator André Gonçalves faz acordo sobre pensão alimentícia após ser preso e é obrigado a se retratar publicamente por declarações injustas sobre a filha

CARAS Digital Publicado em 17/09/2022, às 15h11

O ator André Gonçalves (46) surgiu na manhã deste sábado, 17, nas redes sociais para se retratar publicamente com a filha Manuela Seiblitz (23) a mãe dela, a atriz Tereza Seiblitz, após ser preso por não pagar sua pensão alimentícia antes dela atingir a maioridade.

Após firmar um acordo com a justiça, ele apareceu em um vídeo para desmentir as acusações injustas que fez contra a herdeira e assumiu seus erros como pai na criação da jovem.

"Declaro ainda que Manuela nunca tentou me prender, como eu disse em uma entrevista no YouTube em dezembro de 2021. Manuela inclusive propôs um acordo para que eu não fosse preso em 2020. Eu aceitei, mas acabei não cumprindo", disse ele.

O artista também apontou que sua filha só assumiu o processo judicial para o pagamento da dívida, aberto por sua mãe, porque havia completado 18 anos, tornando-se maior de idade.

"A situação em que me encontro agora não é por culpa dos meus filhos e, sim, consequência das minhas escolhas. Eu não fui presente na criação da Manuela, faltei a compromissos e fiz com Manuela me esperasse diversas vezes e, em muitas delas, não compareci. Pensão não é favor. Pensão é obrigação, é o dever de um pai e o direito de um filho", concluiu ele.

