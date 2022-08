Ana Paula Tabalipa revela luta contra a depressão

Ana Paula Tabalipa desabafa sobre a depressão e diz: 'Fiz uma carta de despedida para os meus filhos'

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 09h31

A atriz Ana Paula Tabalipa (43) surpreendeu ao contar que luta contra a depressão e que já enfrentou momentos difíceis. Inclusive, ela declarou que não sabe como continua viva após a sua luta contra a doença. “Eu me tratei muito mal. Não sei como estou viva. Eu nunca me achei linda. Não tenho nem espelho em casa. Me cobro muito, me trato muito mal e estou tentando melhorar isso em mim”, disse ela no podcast Lá no Pod.

Então, a artista relembrou de um momento em que chegou a se despedir dos filhos. “Quando chegou perto do meu vigésimo oitavo aniversário, fiz uma carta de despedida para os meus filhos, dizendo que os amava e que queria que fossem amigos, mesmo sendo de pais diferentes”, contou ela, e completou: "É uma depressão ocasionada por um episódio da minha vida que eu ainda não estou preparada para falar. Mas um dia falarei! Então existem gatilhos, que eu ainda não identifiquei todos, que me fazem voltar neste lugar".

Ana Paula ainda contou que até hoje enfrenta os efeitos da depressão em sua vida. "Eu tenho a depressão. Tem dias que eu não atendo ninguém e as minhas amigas mais íntimas já sabem que não é nada pessoal. Eu estou querendo morrer. Hoje aprendi a ter um propósito por dia. Estou me mudando para o interior para ter qualidade de vida, para uma cidade que não tem nem semáforo, onde todo mundo se conhece. Fiquei quatro dias por lá e nesse tempo matriculei a criança, aluguei uma casa e não tomei rivotril nenhuma vez. Ao mesmo tempo, vou morar a primeira vez sem todos os meus filhos, o que me causa uma aflição. É difícil", declarou.

Assista ao vídeo da participação de Ana Paula Tabalipa no podcast Lá no Pod:

