Ana Paula Siebert surge chiquérrima e aproveita Maldivas com a filha

Curtindo uma viagem em família, Ana Paula Siebert surge chiquérrima em novas fotos com sua filha, Vicky, nas Ilhas Maldivas

A influenciadora digital Ana Paula Siebert está curtindo uma viagem em família nas Ilhas Maldivas. Nesta segunda-feira, 26, a esposa do empresário Roberto Justus abriu um álbum de fotos da viagem, onde ela mostrou alguns cliques inéditos com sua filha Vicky, de três anos, na praia.

Em seu perfil oficial do Instagram, Ana Paula arrasou com seu look escolhido para a praia. A loira apostou em um conjunto de biquíni e calça verde neon, combinado com um lindo chapéu e óculos escuros. Nos cliques, a famosa ainda apareceu passeando com sua herdeira de bicicleta e de mãos dadas na areia.

"A vontade é de parar o mundo nesses momentos", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para os cliques. "Essa foto da bicicleta tá top demais", declarou um internauta. "Que tudoooo, que lugar incrível, que família linda", enalteceu outro. "Princesas. Eu amei demais seus looks e os da Vicky", disse mais um.

Ana Paula Siebert usa look diferentão e divide opiniões

No último dia 25, a influenciadora Ana Paula Siebert apostou em um biquíni diferentão para curtir o sol das Ilhas Maldivas. Viajando em família, a esposa de Roberto Justus dividiu a opinião de seus seguidores com o modelito escolhido para curtir o dia.

Em suas redes sociais, a musa apareceu com biquíni feito em formato de flor no top e com outra flor na parte de baixo. O look destacou o corpão sarado dela, mas não agradou a todos.

Alguns internautas criticaram a escolha do modelito. “Só eu que achei que esse biquíni não caiu bem?”, questionou um seguidor. “Pela primeira vez, não gostei de algo que você usou. Esse biquíni não condiz com sua classe”, afirmou outro. “As fotos e a Ana estão lindas! Mas o biquíni… Socorro!”, escreveu mais um.

Enquanto isso, outros fãs elogiaram a beleza dela. “Você é linda”, escreveu um seguidor. “Um corpo é um corpo, respeitem”, comentou mais um. “Deusa”, escreveu outro.

