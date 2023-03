Ana Paula Siebert se derrete ao registrar a herdeira brincando com a filha de Ticiane Pinheiro

A influencer Ana Paula Siebert encantou os fãs ao registrar a filha e Manu Tralli brincando juntas; veja

A influenciadora digital Ana Paula Siebert (35) surpreendeu os fãs na última quarta-feira, 22, ao registrar um momento de carinho da filha, Vicky Justus (02), ao lado de Manu Tralli (03), filha de Ticiane Pinheiro (46) com o jornalista Cesar Tralli (52).

Nas fotos compartilhadas em sua conta no Instagram, as pequenas aparecem deitadas no chão, enquanto caem na risada. Imediatamente, a mamãe coruja se derreteu pela duplinha e registrou o momento. "Fofas", escreveu ela na legenda do Storie acompanhado com um emoji de coração branco ao lado.

Vale lembrar que Roberto Justus e Ticiane Pinheiro decidiram colocar um fim na relação de oito anos, em 2014. O casal são pais de Rafaella Pinheiro Justus, que é apaixonada pela madrasta e pelo padrasto.

Ainda recentemente, a filha de Ana Paula Siebert explodiu o fofurômetro ao surgir com roupa de cowboy combinando com a mãe enquanto aproveitava o dia ensolarado na fazenda da família.

VEJA O STORY DE ANA PAULA SIEBERT:

Foto: Reprodução/Instagram

Roberto Justus faz homenagem para a esposa: 'Mulher incrível'

Nas redes sociais Roberto Justus fez uma homenagem especial para a esposa, Ana Paula Siebert, para celebrar o aniversário da influencer.

"Hoje é seu dia. Chegou aos 35 plena, completa e realizada. Que mulher incrível você se tornou. Começamos a nossa história quando você tinha 25. Acompanhei essa evolução bem de perto e sou testemunha de tudo que você criou e produziu nesses 10 anos. Virou uma grande companheira, uma super mãe, e uma profissional irretocável. Fora tudo isso é uma pessoa linda por dentro e deslumbrante por fora. Que você continue assim por muito tempo. Estarei ao seu lado sempre, te apoiando e aplaudindo o seu sucesso! Parabéns! Te amo!", disse ele.