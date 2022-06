Ana Paula Siebert faz surpresa especial de aniversário para a afilhada: ''Meu presente''

Ana Paula Siebert aproveitou o aniversário da afilhada, Valentina, para fazer uma surpresa super especial para ela

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 14h01

Nesta quarta-feira, 8, Ana Paula Sibert (34) compartilhou com seus fãs um momento super especial que viveu ao lado de sua família.

A empresária decidiu aproveitar o aniversário da afilhada, Valentina (13), para fazer uma linda surpresa para ela e embarcou direto para Blumenau para participar da festinha da menina, sem avisá-la.

A influenciadora, é claro, fez questão de registrar tudo e compartilhou em suas redes sociais um vídeo onde ela exibe um pouco dos bastidores dessa surpresa, desde o momento do seu embarque, passando para os preparativos, até o encontro com a afilhada.

Para realizar esse momento, Ana se escondeu no quarto da menina, enquanto ela estava em uma aula. Ao chegar em casa, rapidamente Valentina entrou no quarto e logo deu de cara com a madrinha, ficando nitidamente emocionada e muito feliz.

Por fim, Ana ainda preparou um bolinho super especial, com uma decoração cheia de bexigas roxas e vestiu todas as mulheres da família com o mesmo pijama para cantar um 'parabéns' especial.

Na legenda, Ana não conteve a emoção ao falar desse momento especial: "Uma surpresa especial!

Há 13 anos você chegou Valentina meu presente, minha afilhada que eu tanto amo. Eu sempre estive em todos os seus aniversários… (faltei apenas 1) e não deixaria esse número aumentar pra 2!"

"Você nem imaginava, mas há semanas eu já planejei chegar de surpresa e foi incrível. Seu sorriso é minha felicidade e eu estarei sempre aqui para tudo que você precisar! Tenho orgulho da menina que você se tornou, madura, responsável, educada e amiga… Te amo demais! Feliz aniversário…", finalizou ela.

Confira a surpresa especial que Ana Paula Siebert fez para a afilhada, Valentina: