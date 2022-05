Ana Paula Siebert esbanja fofura ao surgir com a filha, Vicky e com a enteada, Rafaella, durante domingo em família

Ana Paula Siebert mostrou como foi o seu domingo especial ao lado da filha, Vicky e da enteada, Rafaella

No último domingo, 29, Ana Paula Siebert (34) decidiu aproveitar o seu dia coladinha com a filha, Vicky (2) e com a enteada, Rafaella Justus (12).

A influenciadora fez uma série de registros desse momento e compartilhou em suas redes sociais alguns cliques onde aparece curtindo a natuireza com as meninas, enquanto elas andavam a cavalo, brincavam no balanço e em uma casinha de papelão.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Lembranças do nosso domingo".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindas! Amamos!", disse um. "Quanto amor junto!", falou outro. "Perfeitas!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques que Ana Paula Siebert publicou mostrando seu domingo ao lado da filha e da enteada: