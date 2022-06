Ana Paula Padrão recorda foto com o pai falecido: "Sinto sua falta"

A apresentadora Ana Paula Padrão falou sobre os três anos da morte do pai

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 18h37

Ana Paula Padrão (56) usou as redes sociais para falar sobre a saudade que sente de seu pai.

Nesta sexta-feira, 10, completa três anos da morte de seu Fausto Orlando Padrão, e a apresentadora decidiu publicar uma foto antiga ao lado dele em seu perfil no Instagram.

Na legenda do clique, a jornalista confessou que sente muito a falta do pai. "Hoje faz três anos. É isso", escreveu Ana, acrescentando as tags "sinto sua falta" e "dor pra sempre".

Os fãs da famosa deixaram mensagens de apoio nos comentários. "Força", disse uma internauta. "Que teu coração receba por aí todo o acolhimento, carinho e amor necessário", desejou outra. "Amor incondicional. Sempre e pra sempre", afirmou uma seguidora. "Ele olhando por você", comentou uma fã.

Desabafo

Ana Paula decidiu fazer um desabafo relacionado ao seu figurino. No Instagram, a apresentadora publicou um registro onde apareceu usando um terninho cinza nos estúdios do reality culinário Masterchef Brasil, que ela apresenta desde 2014. A empresária falou sobre o quanto seu estilo -ou melhor, o quanto ela mesma- mudou ao longo dos últimos 8 anos.

"Vou contar uma história pra vocês: na minha primeira temporada de Masterchef, a estilista Larissa Azevedo me perguntou o que eu não queria usar de jeito nenhum no programa. Eu respondi rápido: terno. Hoje, 8 anos depois, tô vestindo um figurino inteiro baseado na alfaiataria. O que mudou? Eu", disse ela em um trecho do desabafo.

Confira: