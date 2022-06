Ana Paula Araújo recorda presente especial que ganhou da filha: "Pintou na escola"

A jornalista Ana Paula Araújo mostrou o presente que a filha fez quando tinha cinco anos

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 19h09

Ana Paula Araújo (50) usou as redes sociais para recordar um presente especial que ganhou de sua filha, Melissa.

Na imagem publicada no Instagram nesta quarta-feira, 15, a jornalista surgiu com uma caneca pintada por sua filha quando ela tinha apenas cinco anos. A âncora do Bom Dia Brasil, da Globo, confessou que sempre guardou os trabalhos de colégio da menina.

"Com a caneca mais especial que eu tenho. Minha filha pintou na escola de presente de dia das mães, quando tinha 5 anos. Quem mais guarda todos os trabalhinhos do colégio?", disse Ana Paula na legenda da publicação.

Melissa, vale lembrar, é filha da jornalista com o empresário Cristiano Londres, de quem se separou em 2011.

Aniversário de 50 anos

Ana Paula Araújo aproveitou o dia de TBT para recordar sua festa de 50 anos. A jornalista, que fez aniversário no dia 15 de abril, comemorou a data ao lado de grandes amigos e publicou algumas fotos da festa e confessou que amou festejar mais um ano ao lado das pessoas que tanto ama. "Porque é quase sexta, mais um #tbt da festa que eu tanto amei. É o último! Acho", escreveu ela.

Confira: