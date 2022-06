Ana Paula Araújo é afastada do Bom Dia Brasil e revela o motivo

Ana Paula Araújo atualiza os fãs sobre seu estado de saúde após não aparecer no comando do Bom Dia Brasil

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 17h45

A jornalista Ana Paula Araújo foi afastada do comando do telejornal Bom Dia Brasil, da Globo, nesta semana após testar positivo para Covid-19. Ela não aparece na atração desde segunda-feira, 6.

Agora, nesta quinta-feira, 9, a apresentadora tranquilizou os fãs sobre o seu estado de saúde ao compartilhar um post no Instagram. Ela relembrou uma foto de quando era mais jovem e contou: “Um TBT de (muito) antes da Covid pra avisar que estou bem, apenas com sintomas leves, e volto em breve! Cuidem-se”.

A Globo escalou Mariana Gross, do RJ1, para substituir Ana Paula no comando do telejornal da manhã.

Vale lembrar que outros apresentadores de afiliadas da Globo também estão afastados por Covid-19. Clarissa Góes, do Bom Dia Pernambuco, e Bruno Fontes, do NE1, se recuperam da doença.

Por causa dos casos de Covid-19, a Globo voltou com protocolos mais rígidos de proteção. As plateias dos programas de entretenimento voltaram a usar máscara, assim como os profissionais que trabalham atrás das câmeras nas gravações.

Post de Ana Paula Araújo: