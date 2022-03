Ana Maria Braga surpreende a web ao dançar hit 'Envolver', de Anitta, ao lado de Gil do Vigor

No 'Mais Você', a apresentadora Ana Maria Braga rebolou muito ao som da nova música da cantora Anitta, que está fazendo sucesso

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 12h27

Arrasou! A apresentadora Ana Maria Braga (72) entrou na trend e surgiu rebolando muito ao som do novo hit da cantora Anitta (28)!

A artista levou os fãs à loucura na manhã desta quinta-feira, 17, durante seu programa Mais Você, da TV Globo, ao dançar o hit Envolver ao lado de Gil do Vigor (30) e Ju Massaoka.

Mostrando todo seu gingado, Namaria arrasou na coreografia da canção que virou febre nas redes sociais. "Vigoramos!", brincou Gil com seu bordão do BBB 21.

Em seu feed no Instagram, Ana Maria compartilhou vídeo do momento.

"É claro né? Tentei @anitta tentamos… Pra você aí em casa ficar à vontade pra tentar também", escreveu a loira na legenda da postagem.

"Socorrooo .. Ana Maria dançando Envolver da Anitta. Namaria não pode NUNCA sair das manhãs da Globo", "Eu invejo a vitalidade e condicionamento físico da Ana Maria. Maravilhosa! Venceu tantos desafios na vida e enfermidades, e prova mais uma vez que a maturidade pode ser tão boa quanto qualquer outra fase da vida", "A ANA MARIA BRAGA consegue fazer o passo de Envolver e eu não

É o meu fim mesmo", comentaram os internautas.

Ana Maria Braga usa colar de cenouras em protesto contra preços de alimentos

Durante o programa Mais Você de segunda-feira, 14, Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores ao aparecer usando um colar bem diferente de cenouras, chamando atenção para a alta dos preços dos alimentos, que teve aumento de cerca de 50% no mês de fevereiro. "Eu começo a semana ostentando esse acessório caríssimo. Depois do aumento da gasolina e do gás de cozinha, hoje é a cenoura que está fazendo a gente levar um susto na feira ou no mercado. Esse colar de cenoura está valendo uma fortuna, porque o quilo está batendo R$ 15. Nós vimos por R$ 13, R$ 14,90 o quilo. O que aconteceu com o preço? Há três meses custava R$ 7", começou falando.

Confira Ana Maria Braga ao som de 'Envolver', de Anitta:

O importante é se divertir, não é mesmo? #MaisVocêpic.twitter.com/JfZcB3eT9F — TV Globo (@tvglobo) March 17, 2022

