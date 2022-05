Ana Maria Braga surge com o neto caçula em nova foto

Ana Maria Braga é flagrada com o neto caçula em foto compartilhada pela filha, Mariana Maffeis

CARAS Digital Publicado em 21/05/2022, às 11h07

Neste sábado, 21, Mariana Maffeis compartilhou uma nova foto de sua mãe, a apresentadora Ana Maria Braga, com o neto caçula, Varuna. A comunicadora apareceu com o bebê no colo em um momento em família na sua casa.

Na legenda, Mariana se declarou para a mãe. “Que sorte a minha mãe, de poder ver um filho no colo da avó mais especial do mundo. Te amo infinito”, disse ela.

Além disso, a filha de Ana Maria mandou um recado para os seguidores no Instagram que querem ver mais fotos de sua mãe em seu perfil. "O amor em uma foto. Muita gente nova aqui que com certeza chegou por conta da Ana. Pois viram que não será aqui que verão muitas fotos dela. Quando juntas estamos a última coisa que faço é tirar fotos já que isso é uma coisa que Ana já faz muito. Prefiro guardar nossos momentos na memória da alma; essa sim eterna. Mas as vezes o momento pede sim um registro material. Que sejam poucos e bons!", declarou.

Ana Maria Braga posa com o neto caçula: