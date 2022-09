Ana Maria Braga revela sua paixão por videogame e quais são seus jogos favoritos

Em conversa com Tiago Leifert, Ana Maria Braga revela detalhes dos seus jogos favoritos no videogame e como se sente ao jogar

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 18h16

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu ao revelar que é apaixonada por videogame. Ela contou que joga há muitos anos e curte desde os jogos mais antigos até os atuais.

“Eu já curti alguns [jogos] especiais, eu gosto muito de carro. Arrasei no GT7, eu vou bem. Eu ganhei um cockpit para experimentar e agora vou ter que comprar um”, disse ela em uma conversa com Tiago Leifert no canal de YouTube do Playstation. Ela ainda contou mais: “Eu gosto de God of War. O gráfico é lindo, é gostoso de jogar, você tem coisas inesperadas que acontecem, e você se surpreende. Eu gosto muito”.

Além disso, a comunicadora revelou a sua estratégia em um novo jogo. “Eu prefiro primeiro sondar o terreno, saber onde os inimigos estão, ver qual é a melhor estratégia naquele terreno. Tem gente que sai parecendo um doido!”, declarou. Ana Maria contou que o neto, Bento, é seu parceiro na paixão por videogame. “A gente já jogou muito o Homem-Aranha. É maravilhoso, eu adoro”, afirmou.

Por fim, Ana Maria Braga contou como se sente ao jogar. “Desde o primeiro jogo – eu jogava no computador antes -, sempre que você está com muita coisa, está meio cansado, eu procuro o vídeogame. Quando eu entro naquele mundo, seja ele qual for, eu tenho a sensação de que eu estou em outro lugar, que os meus problemas todos desaparecem, não dá tempo de lembrar de nada. Parece uma terapia, os problemas vão desaparecendo e depois você volta para a sua realidade e volta mais calmo”, declarou.

Ana Maria Braga entrou para o time de personalidades da marca Playstation no Brasil. Ela e outros famosos, como Marcos Mion, Jonathan Azevedo, Julio Cocielo, Lucas Rangel, Tiago Leifert, Nyvi Estephan e Bruno Correa, contam sobre a importância dos games na vida deles. Assista abaixo ao vídeo: