Ana Maria Braga rasga elogios para Tony Ramos: ''Todo mundo ficou encantado''

A apresentadora Ana Maria Braga aproveitou a participação de Tony Ramos no Mais Você para rasgar elogios para o ator

A participação de Tony Ramos (73) no Mais Você deu o que falar na web. Nesta terça-feira, 16, Ana Maria Braga (73) usou as suas redes sociais para rasgar elogios para o ator.

No perfil do Instagram, apresentadora do programa compartilhou uma foto dos dois ao lado de Louro José nos bastidores da transmissão e não escondeu a sua admiração.

"Todo mundo ficou encantado com o carisma, a educação, a erudição do Tony Ramos! Sempre um imenso prazer receber você aqui no estúdio!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores da dupla não perderam tempo e comentaram. "Foi demais! Ele é um querido, nossa, transborda amor!", "Foi muito legal. Tony Ramos é especial", "O melhor ator", dispararam eles.

No Mais Você, Tony Ramos protagonizou um momento emocionante durante a sua participação no programa de Ana Maria Braga, na Globo. Ele foi tomar o café da manhã na atração e chorou ao ouvir depoimentos de colegas de profissão.

