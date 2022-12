Ana Maria Braga perde a paciência com Louro e dá resposta atravessada: “Alô!”

A apresentadora Ana Maria Braga se irritou com Louro Mané, após ele se confundir durante programa ao vivo

Na manhã desta quinta-feira, 29, Ana Maria Braga (73) causou um momento desconfortável para o colega Louro Mané, durante o programa ‘Mais Você', da TV Globo.

É que enquanto a apresentadora comentava sobre o prêmio no valor de R$ 450 milhões da Mega da Virada, Louro não se conteve e interrompeu a fala de Ana Maria para dizer que ela estava errada em relação à quantia sorteada.

"Dá um até um frio falar. É o prêmio, Louro, meio bilhão de reais!", disse a famosa, enquanto o papagaio retrucou: "Bilhão, não, é milhão!".

Irritada com a correção que recebeu ao vivo, Ana Maria Braga ficou tensa e logo disparou uma resposta daquelas ao perceber que estava certa: "Meio bilhão! Alô, matemática!".

Para amenizar a situação, Louro caiu na risada e admitiu o próprio erro: "Ah, é verdade! É tanto dinheiro que eu já tô doidinho!", disse ele em tom irônico.

Ana Maria Braga fala sobre a internação de Dennis Carvalho

No programa desta quinta-feira, 29, a apresentadora Ana Maria Braga falou sobre a internação do amigo, o ator e diretorDennis Carvalho que está hospitalizado desde segunda-feira, 26, em um hospital do Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com infecção generalizada.