Ana Maria Braga erra nome de cantora e cria novo meme

Ana Maria Braga confundiu o nome de uma cantora norte-americana e virou piada

A apresentadora Ana Maria Braga (73) reproduziu mais uma "peróla" no programa 'Mais Você'. Ela levou o público às gargalhadas ao errar o nome de uma cantora norte-americana nesta quarta-feira, 30.

Durante a edição, Louro Mané estava curtindo a nova música de Nicki Minaj cantando e dançando, quando a loira soltou a gafe. “A música é a ‘Tukoh Taka’, de Nicki Mija, ou melhor, Minajá, que é uma das músicas tema da Copa do Mundo Catar. Essa música foi lançada há uns quatro dias e o Louro Mané já sabe ela todinha. Olha que coisa”, comentou.

“Eu já estava todo doidão aqui curtindo a música e lá se foi a minha fantasia… Voou tudo!”. brincou o papagaio.

Após o erro, Ana foi para a reflexão que realiza em todas as edições: “Mas é assim mesmo, sabe o motivo? Porque a vida é feita de altos e baixos. Um dia você tá no salto 15 e no outro de sapatilhas. E assim nós vamos levando”.

Enquanto o programa estava sendo transmitido, os internautas já começaram a brincar com a situação. "Nickmija... nick minajá... Namaria entregando tudo nessa manhã. Te amamos, Ana", disse um. "TUCU TACA, nickmija", brincou outro.

Confira o momento de Ana Maria Braga: