Ana Maria Braga dá opinião sincera sobre atitude de Galvão Bueno: "Não estava feliz!"

A apresentadora Ana Maria Braga expôs comportamento de Galvão Bueno durante programa ao vivo

Na manhã desta quinta-feira, 15, durante o Mais Você, da TV Globo, a apresentadora Ana Maria Braga (73) surpreendeu os telespectadores por sua sinceridade.

A jornalista protagonizou um momento inesperado ao dar sua opnião sincerona ao exibir um vídeo de Galvão Bueno (72) assistindo a uma partida da Copa do Mundo, diretamente do Catar.

“No domingo, nós teremos um novo tricampeão mundial. Argentina ou França, um dos dois irá conquistar o tricampeonato da Copa do Mundo”, disse Galvão nas filmagens. Na sequência, quando Ana Maria ouviu a fala do narrador esportivo, ela não se conteve e disparou: “Olha, ele não estava feliz não”.

Surpresa com a reação da loira, Ju Massaoka sorriu. Descontraída, Ana continuou: “Ele estava no meio de todo aquele ouro, de toda aquela pompa e tudo mais, e ele lá… Acho que ele queria mesmo é estar numa cabine [de transmissão] e pedindo replay de alguns lances segurando o seu microfone”, opinou.

Galvão Bueno se derrete por esposa na Copa do Mundo no Catar

Na última quarta-feira, 14, o narrador esportivoGalvão Buenose derreteu completamente pela amada, Desirée Soares, após ela publicar algumas fotos ao lado dele durante a semifinal da Copa do Mundo no Catar.

“França x Marrocos! Eu e meu amor no lounge da FIFA. Um brinde aos semifinalistas!”, disse ela, na legenda da postagem em seu perfil oficial no Instagram. “Aqui com meu amor. A musa da Copa”,comentou Galvão.