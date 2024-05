Ana Maria Braga concilia carreira de apresentadora com vida pessoal discreta; entenda

Apesar de muito discreta com sua vida pessoal, essa semana Ana Maria Braga revelou um pouco mais de sua privacidade; relembre

Sempre muito discreta sobre a vida pessoal e relacionamentos, Ana Maria Braga (75) teve uma semana um pouco atípica. Ela movimentou as redes sociais após compartilhar uma imagem com seu namorado, além disso, seu passado também veio a tona. Relembre os principais acontecimentos.

A apresentadora aproveitou para curtir um passeio com seu namorado, Fabio Arruda. Os dois apareceram abraçadinhos em uma foto em casa ao ficarem prontos para a noitada. Eles foram conferir o show do cantor Andrea Bocelli em um estádio da capital paulista e esbanjaram simpatia.

Eles foram fotografados de rostos colados e sorrisos nos rostos enquanto usavam looks pretos. Eles estão juntos há cerca de um ano. Os primeiros rumores sobre a nova paixão da apresentadora começaram em julho de 2022, quando a colunista Fábia Oliveira apontou o início do romance.

Eles vivem um romance discreto e longe dos holofotes, tanto que fazem raras aparições em público juntos. Recentemente, Ana Maria falou sobre o namoro deles no programa Conversa com Bial, da Globo.

UM CLIQUE DO PASSADO

A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, resgatou uma foto de sua infância para homenagear seu irmão mais novo, Pedro Maffeis. No clique do passado, eles apareceram pequenininhos e a apresentadora surgiu ainda casada com o pai de seus herdeiros, Eduardo de Carvalho.

Curtindo um almoço em família, a loira apareceu sorridente com suas crianças enquanto o esposo assava um peixe, que, segundo Mariana, provavelmente teria sido pescado pela mãe. A herdeira da famosa então deu mais detalhes sobre o momento especial e parabenizou Pedro, que é muito discreto com sua vida pessoal e não tem rede social aberta para o público.

LONGE DOS HOLOFOTES

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela revelou apenas com oito meses que estava esperando seu quarto filho. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

PRESENTE DE DEUS

Nesta semana, o filho de Ana Maria Braga, Pedro celebrou 40 anos, a apresentadora foi nas redes sociais e compartilhou um registro relembrando a infância do seu herdeiro. Ana finalizou com uma foto atual dele. Na legenda, ela declarou o seu amor e falou sobre a alegria de vê-lo crescer.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DA FILHA DE ANA MARIA BRAGA: