Ana Maria Braga comemora o Dia do Cabeleireiro e mostra mudanças no visual

Ana Maria Braga resolveu celebrar o Dia do Cabeleireiro através de um vídeo postado nas redes sociais e mostrou algumas mudanças que já fez no visual

Nesta quinta-feira, dia 03, é comemorado o Dia do Cabeleireiro e a apresentadora Ana Maria Braga (73), que não cansa de mudar de visual, resolveu fazer uma homenagem a todos os profissionais da beleza. No vídeo, Ana aparece ao lado do seu amigo e cabeleireiro Marcio Granado, que há 25 anos cuida do visual da apresentadora. No início da homenagem, Ana aproveitou para relembrar e mostrar algumas fotos de mudanças que fez no decorrer da sua carreira.

Na legenda, Ana estendeu as homenagens a todos os profissionais da área da beleza e ainda contou um pouco da história de São Martinho de Porres, padroeiro dos cabeleireiros: “Hoje se comemora o dia do cabeleireiro. Fizemos esse vídeo em homenagem a todos os cabeleireiros e também a todos os profissionais da beleza. O Dia Nacional do Cabeleireiro tornou-se oficial em 2012, sendo comemorado em todo o Brasil”, escreveu Ana.

“A data é celebrada no Dia de São Martinho de Porres, padroeiro dos cabeleireiros. Desde jovem, ele trabalhava como barbeiro-cirurgião, mas nunca deixou de ajudar os mais necessitados, aos quais dedicou toda a sua vida. Sua morte em 3 de novembro de 1639 tornou-se um marco comemorativo, tamanha a sua importância”, completou, explicando o significado da data.

No decorrer do vídeo, a apresentadora explicou como é feito o processo de pigmentação do seu cabelo, que leva em média 8 horas para ser feito, até chegar no resultado da raiz escura com as pontas claras. Ela também falou sobre o hábito de usar perucas e laces.

Ana Maria Braga usa as redes sociais para homenagear Tom Veiga

Na última terça-feira, dia 01, Ana também decidiu usar as redes sociais para homenagear Tom Veiga, amigo pessoal da apresentadora e intérprete do famoso Louro José, que morreu há dois anos, em 01 de novembro de 2020. Tom trabalhou ao lado da apresentadora durante 25 anos, abrilhantando as manhãs da Globo, no programa ‘Mais Você’.