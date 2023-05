Ana Maria Braga causa climão ao vivo ao expor erro de convidada: ‘Confundi’

Durante programa ao vivo, apresentadora Ana Maria Braga deixa convidada desconcertada ao expor erro

Na manhã desta segunda-feira, 15, a apresentadora Ana Maria Braga (74) estava no comando do Jogo de Panelas, quando protagonizou uma cena para lá de inusitada durante seu programa, o Mais Você. Durante uma tentativa de avaliar Jaqueline, participante do reality, a famosa expôs um erro da convidada, deixando um grande climão no ao vivo.

Enquanto Jaqueline estava apresentando o prato que iria cozinhar, a participante falou que os alimentos seriam gratinados e assados, porém, ela apenas os grelhou. Então, a apresentadora não deixou isso passar batido, fazendo um comentário confrontando a cozinheira ao vivo.

“Adorei, mas eu queria tirar uma dúvida. Olha o que você disse quando explicou a receita. É que você não gratinou, ao invés de gratinar, você grelhou. Se tivesse gratinado, ela poderia ter ficado mais douradinha, depois você grelhou. Se tivesse gratinado, ela poderia ter ficado mais douradinha, depois você grelhou o tomate, que você disse que seria assado. E no final não foi para o forno, para gratinar, como você disse”, apontou Ana Maria.

Bastante desconcertada pelo comentário da veterana, a competidora ainda tentou se justificar. “Ai, Ana. Errei tudo, né? É que eu confundi. O meu gratinado era outro. Errei tudo. Eu fiz uma receita mais básica”, explicou Jaqueline. Ainda sim, Ana Maria conseguiu contornar o constrangimento, rasgando elogios para o prato. “O mais importante é que o resultado tá muito bom, mas poderia ter ficado melhor”, falou a apresentadora.

Ana Maria Braga constrange convidada ao vivo no Mais Você pic.twitter.com/axtl3uc1Kh — Acervo Famosos (@midiasdefamosos) May 15, 2023

Ana Maria Braga se emociona ao dirigir enquanto escuta Rita Lee: ‘Pensando nela’

Na última terça-feira, 9, a apresentadora Ana Maria Braga lamentou a morte de sua amiga, a cantora Rita Lee, a Rainha do Rock. Em suas redes sociais, a famosa apareceu dirigindo enquanto escutava e cantava a música Mania de Você, uma das canções de maior sucesso da eterna artista, que nos deixou na última segunda-feira, 8, por conta de uma longa batalha contra um câncer. "Pensando nela”, escreveu Ana Maria Braga, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, ao resgatar um vídeo antigo durante uma viagem. Nas imagens, a apresentadora e chef de cozinha aparece bastante emocionada, com saudades da grande artista e amiga.