Ana Luiza Guimarães relembra a morte do marido: 'Estávamos de mãos dadas'

Apresentadora do RJ2, Ana Luiza Guimarães relembra como foi enfrentar o luto após a morte do marido

A apresentadora Ana Luiza Guimarães (56) está realizando um sonho antigo que tinha com o marido! Falecido em março do ano passado, Rodolpho Figueira sonhava em ter um sítio. Então, a jornalista do RJ2 começou o início desse projeto. Em entrevista ao jornal Extra, Ana Luiza falou um pouco sobre o luto e alguns momentos ao lado do marido.

“Hoje, estou ótima, graças a Deus. Faz um ano e nove meses que Rodolpho partiu. Lembro dele com muito carinho e amor. Éramos, acima de tudo, grandes amigos. E ficamos muito unidos até o último minuto. Quando ele faleceu (em decorrência de câncer no fígado), nós estávamos de mãos dadas”, começou.

“Durante o primeiro ano eu fiquei quieta, profundamente triste por dentro, sabe? É difícil perder uma pessoa com quem você faz planos. Ao mesmo tempo, é muito importante saber que a pessoa descansou e que tudo foi feito da melhor forma possível. No coração, já tenho a sensação de que foi feito tudo que estava ao alcance”, continuou.

“Sem contar todo amor, solidariedade. Tudo isso ajuda a superar o luto. Quando fez um ano, e essas datas são um marco, voltei a planejar minha vida. Eu vivi o luto que tinha que viver. E tenho a minha vida para seguir, cuidar de mim. E foi justamente quando comprei o terreno. Isso me deu uma força muito grande. Tem me feito muito bem”, disse Ana Luiza.

A apresentadora agora começa o projeto de construir o sítio que o marido tanto sonhou. Localizado no Morro da Onça, na região Serrana do Rio, ela está construindo o projeto de vida que começou quando Rodolpho ainda estava vivo.



Ana Luiza Guimarães perdeu o marido em 2021

Em março de 2021, Ana Luiza Guimarães perdeu o marido, Dô Figueira. A âncora do do RJ2, telejornal da Globo no Rio de Janeiro, compartilhou uma foto ao lado de Dô Figueira e prestou uma linda homenagem ao amado. "O amor da minha vida foi embora. Vou te amar pra sempre meu Zuzi. Descansa, meu lindo. A gente se encontra no céu", escreveu a apresentadora na publicação, não revelando a causa da morte.