Ana Hikari mostra detalhes de sua roupa para festa à fantasia

Atriz Ana Hikari aparece mostrando seu vestido e sua maquiagem inspirada em filme infantil

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 20h02

Nesta sexta-feira, 14, a atriz Ana Hikari (27) decidiu mostrar um pouco mais de detalhes do vestido que estava usando durante a festa à fantasia de halloween da marca francesa de cosméticos Sephora, que aconteceu na noite desta quinta-feira, 13.

A atriz de As Five escolheu se fantasiar da personagem Coraline, do filme de mesmo nome, que tem uma temática puxada para o terror, mas de forma infantil e fantasiosa. Escrito por Neil Gaiman, o filme foi grande sucesso no fim dos anos 2000, sendo lançado em 2009.

Ana escolheu um vestido preto meio brilhante, deixando seus braços à mostra, com um colar grande que chega até a barriga. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a maquiagem, que por mais que seja simples, ficou perfeita comparada à personagem na qual se inspirou.

Nos comentários, seus seguidores foram à loucura com os novos registros da atriz em seu Instagram oficial. “Deusa”, comentou um. “Como você tá bonita hein!”, exclamou outro. “Entregou muita lacração”, disse uma terceira. Além dos muitos corações e carinhas de apaixonado.

Veja a publicação de Ana Hikari vestida de Coraline:

Ana Hikari, de As Five, deixa fãs sem ar com foto de biquíni durante férias

Ana Hikari fez questão de deixar seus seguidores sem ar e impressionados ao surgir em suas redes sociais com um registro novo usando um biquíni durante sua viagem para a Bahia.

A gata escolheu um biquíni vermelho para mostrar o corpo escultural, além de aparecer puxando a parte de baixo para cima, dando ênfase em seu bumbum.

“Fechando as férias com sol da Bahia. Cada vez que volto eu me apaixono mais e mais pela minha cidade favorita no Brasil”, escreveu na legenda, se referindo à Salvador, onde ela passa o final de suas férias.