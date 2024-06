Ana Hikari desabafa ao ser chamada de 'japonesa': "Sabem meu nome"

No ar em 'Família é Tudo', a atriz Ana Hikari publicou um desabafo nas redes sociais após ser chamada de 'japonesa' no trabalho; entenda

Na última terça-feira, 18, Ana Hikari publicou um desabafo nas redes sociais após vivenciar uma situação desconfortável no trabalho. No ar como a Mila de Família É Tudo, a atriz da TV Globo contou que foi chamada de "japonesa" por outro funcionário e confessou como isso incomoda a ela e a outros descendentes de imigrantes asiáticos.

"Hoje, no trabalho, fui chamada de japonesa na empresa que trabalho há sete anos, e onde todos sabem o meu nome. São 116 anos imigração japonesa, 116 anos que os primeiros japoneses chegaram no Brasil e escolheram esse país para ser seu novo lar. Tem mais de 100 anos que meus avós maternos se mudaram para o Brasil e se naturalizaram cidadãos brasileiros. Minha mãe nasceu aqui, ela é brasileira. Eu nasci aqui, sou brasileira", iniciou nos Stories do Instagram.

Na sequência, Ana citou sua família paterna, que não tem descendência asiática mas, mesmo assim, muitos insistem em não considerá-la brasileira. "Ainda assim, 116 anos dos meus antepassados receberem o direito de serem cidadãos em outro país, 29 anos depois de eu nascer brasileira, ainda sou obrigada a ouvir me chamarem de japonesa".

A artista também compartilhou que situações como essa já aconteceram cinco vezes neste ano. "Dia 18 de junho de 2024 comemoramos 116 anos de imigração japonesa. E nós, brasileiros, ainda somos vistos e tratados como estrangeiros no próprio país."

"Numa empresa que trabalho há sete anos ainda tem gente que me chama pela 'raça' e não pelo nome. Até podia chamar pelo nome da minha personagem, que em uma gravação todo mundo sabe e está tudo certo, mas nem isso", prosseguiu.

Ainda nos Stories, Ana explicou o impacto de tal atitude. "Chamar alguém de japa é só jogar os seus preconceitos sobre o que você imagina de uma 'pessoa japonesa' em cima de alguém amarelo e ignorar que ela também pode ser de origem chinesa, coreana, taiwanesa, etc. Você está basicamente ignorando a individualidade daquele pessoa, o nome dela, a origem dela, a nacionalidade dela, jogando ela num bolinho de gente que você imagina que ela é ou deve ser".

"Vou te contar um segredo: ignorar individualidade de alguém baseado em pré-conceitos pautados na raça também pode ser delicadamente chamado de racismo", finalizou.

Confira o desabafo na íntegra:

