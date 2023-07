Ana Hickmann se pronuncia após notícia falsa: 'Deixou a gente bastante triste'

Ana Hickmann desabafa ao ser alvo de notícia falsa sobre o seu casamento com Alexandre Correa e defende o marido

A apresentadora Ana Hickmann decidiu se pronunciar nas redes sociais após ser vítima de uma notícia falsa envolvendo o seu relacionamento com o seu marido, o empresário Alexandre Correa. Ela viu que uma plataforma recuperou um vídeo antigo de uma brincadeira dela com o marido e tirou do contexto. Nas imagens, ele brincava de irritar a esposa. Ao ver as imagens fora do contexto, a comunicadora se pronunciou e explicou o que aconteceu.

Nos stories do Instagram, Hickmann fez um desabafo e disse como se sentiu ao ver os ataques nas redes sociais. “Eu estava acompanhando algumas coisas nas redes sociais e conversando com o pessoal do meu escritório e vi que ontem fizeram algo muito feio. Eu não entendi porque fazer com que uma família muito unida, como nós somos, passe por transtorno. Uma plataforma que tem um belo número de seguidores pegou um trechinho de um vídeo do meu canal no YouTube, de quatro anos atrás, de uma trollagem que o meu marido fez comigo. Nessa trollagem, ele age de uma forma que não é o Alexandre que eu conheço. Tanto que eu acabo respondendo também, eu não entendia o que estava rolando. No vídeo, a gente explica, no final e no começo. A plataforma não explicou que era isso [uma brincadeira]”, disse ela.

E completou: “Gente, vamos combinar, eu não sou mulher de ficar com ninguém que é grosseiro e agressivo comigo. Nós estamos casados há 25 anos e juntos há 26 anos, estamos viajando de férias em férias em família e a gente se depara com um negócio desses. A conclusão que eu chego é que as pessoas realmente querem causar o mal para as outras. Para que inventar uma coisa dessas? Primeiro, se tivessem colocado o vídeo na íntegra, todo mundo entenderia. Agora, distorcer, pegar um trecho e falar de uma situação só para gerar visualização, isso eu acho de péssimo gosto, desnecessário e realmente é um crime. Incitar o ódio contra o meu marido, fazer com que a gente se sinta mal e estragar a nossa imagem. Para quê? Não precisava”.

Por fim, ela disse: “Do fundo do coração, eu espero que esse meio de comunicação que fez isso retire essa publicação e, no mínimo, peça desculpas. É o mínimo que está devendo para a gente agora. Ele é um homem maravilhoso, um super pai, uma pessoa que luta pela gente sempre. O mínimo que a plataforma deve agora é pedir desculpas. Deixou a gente bastante triste”.

Em nota oficial, a assessoria de imprensa dela também se pronunciou sobre o assunto. “A apresentadora Ana Hickmann, por meio de sua assessoria de imprensa, lamenta a forma com que alguns veículos de imprensa e perfis em redes sociais divulgaram um vídeo com cenas combinandas entre Alexandre Correa e a equipe da empresária. O conteúdo, publicado há quatro anos no YouTube, tem o título 'Pergunte ao Alexandre: trollando a esposa / Ana Hickmann' e, logo no início, há uma explicação de que se trata de uma encenação. O casal repudia a forma leviana com que o vídeo encenado foi divulgado, induzindo debates desnecessários sobre a vida particular do casal”, informou.

Atualmente, Ana Hickmann está em uma viagem de carro pela região sul do Brasil na companhia da família. Em entrevista na CARAS Digital, ela contou mais detalhes sobre a viagem. Confira aqui.