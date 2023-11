Ana Hickmann reflete sobre sua trajetória: "Nada vai me parar"

A apresentadora Ana Hickmann refletiu sobre sua trajetória empresarial nas redes sociais

AnaHickmann usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre sua trajetória como empreendedora. A apresentadora aproveitou que neste domingo, 19, é comemorado o Dia do Empreendedorismo Feminino para exaltar suas conquistas.

"Hoje é o dia do empreendedorismo feminino e eu tenho tanto orgulho de poder fazer parte disso. Nunca foi fácil e as coisas têm sido cada vez mais desafiadoras pra mim. Mas nada vai me parar!!!", afirmou ela, que tem vários negócios em seu nome, mas também uma dívida milionária.

Em seguida, Hickmann, que foi vítima de violência doméstica do marido, Alexandre Correa, ressaltou o orgulho que sente por sua trajetória. "Eu sei de onde eu vim, reconheço a minha trajetória. Eu sou dona do meu destino, honro as minhas batalhas e sou grata a todas as minhas conquistas. Estou pronta para as próximas!!!! Parabéns a todas as guerreiras que sabem o que querem, sonham e realizam", finalizou a postagem.

Vale lembrar que Ana começou a empreender há mais de 20 anos, em 2002. Na época, ela lançou uma marca de sapatos que levava seu nome —assim como a maioria de suas empresas. Anos depois, em 2016, ela lançou uma linha de roupas, intitulada Ana Hickmann Collection, que permanece ativa até hoje. E não parou por aí, ela também é dona da Escola Profissionalizante Ana Hickmann, Maislaser e Além do Olhar.

Em entrevista concedida à Forbes no ano passado, a apresentadora contou como chegou ao patamar de 420 franquias abertas. "Foram muitos anos entendendo e conhecendo o mercado. Já circulei por diversas áreas no mundo da beleza, começando pelos sapatos, passando por óculos, vestuário, esmaltes… mas eu sentia que ainda existiam outras possibilidades para trabalhar nesse meio", contou. De acordo com a publicação, Hickmann faturou R$ 150 milhões com as franquias.

Confira a postagem:

