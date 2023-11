Ana Hickmann reaparece e manda recado: 'Novo dia'

Em meio a polêmicas com o marido, Ana Hickmann reaparece e mostra como está encarando a situação

A apresentadora Ana Hickmann está gradualmente se pronunciando em sua rede social após os últimos acontecimentos polêmicos envolvendo seu marido, o empresário Alexandre Correa. Depois do pronunciamento no YouTube, ela fez novas postagens nesta sexta-feira, 17.

Em seus stories do Instagram, a famosa compartilhou uma selfie se produzindo para trabalhar e deixou um recado de como está encarando a situação. Além do clique, a loira publicou uma foto de ensaio arrasadora no feed e com uma música falando sobre ser forte.

"Bom dia! Hoje é um novo dia, vamos com fé, foco e muita força", escreveu a famosa sobre como está prosseguindo sua rotina depois do último final de semana.

Na manhã de segunda-feira, 13, Ana Hickmann participou ao vivo do programa Hoje Em Dia, da Record TV, normalmente após o acontecimento com o marido. No final da atração, ela fez uma breve declaração sobre a sua situação após o desentendimento com o esposo.

"Quero agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, pro meu filho e para minha família. Ainda não estou pronta para falar a respeito. Assim que eu estiver pronta, mais forte, eu prometo trazer o que está dentro do meu coração. Obrigada", disse ela.

Ana Hickmann se pronunciou nesta quinta, 16

Nesta noite de quinta-feira, 16, a apresentadora Ana Hickmann divulgou uma nota oficial sobre o desentendimento que teve com seu marido, o empresário Alexandre Correa, no último sábado, 11. Em vídeo compartilhado no seu canal oficial do YouTube, a famosa contou o seu ponto de vista sobre o que aconteceu.

"Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando: 'Oi pessoal, tudo bem?', porque não tá tudo bem. Está longe de estar tudo bem! Mas como eu disse na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, ao final do programa 'Hoje em Dia', eu ainda não estou pronta pra falar sobre determinadas coisas. Porque aqui ainda está muito machucado. Mas eu prometo que vou fazer isso muito em breve. Eu sempre fui muito transparente com todo mundo, na minha vida eu sempre fui muito transparente e verdadeira com vocês", iniciou.