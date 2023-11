Ana Hickmann posta reflexão e mostra postura: 'Paciência'

Após revelações de relação com ex-marido, Ana Hickmann posta reflexão em meio a processo de separação e revela postura que adotará

A apresentadora Ana Hickmann postou mais uma reflexão em sua rede social. Nesta quarta-feira, 29, ela começou o dia compartilhando um texto falando sobre fé e revelou qual é a postura que adotará diante das circunstâncias turbulentas.

Após fazer revelações sobre seu casamento com o ex-marido no Domingo Espetacular e de contar que está se divorciando, a famosa demonstrou pelo texto que está se apegando a fé para entender as dificuldades e superá-las.

"Deus não permite que as coisas aconteçam para bagunçar a nossa vida. Tenha fé, o seu agir está fazendo mudanças necessárias. Deus te fará vencer e te honrará. Ele já está preparando um propósito grandioso. Tenha paciência, todo processo exige tempo. Deus vai agir no momento certo", publicou a loira.

Ainda nesta terça-feira, 28, Ana Hickmann postou uma foto com seus cachorros e falou como eles estão sendo seus companheiro. É bom lembrar que o vira-lata Joaquim a salvou durante a discussão com o ex-esposo.

Ana Hickmann fala no Hoje Em Dia após entrevista reveladora

A apresentadora Ana Hickmann fez um novo depoimento na Record TV sobre a atual fase de sua vida após ter acusado o ex-marido, Alexandre Correa, de violência doméstica. No programa Hoje Em Dia desta segunda-feira, 27, ela fez um agradecimento pelo apoio que recebeu após a exibição de sua entrevista no programa Domingo Espetacular, na qual revelou detalhes sobre a briga com o ex-marido e confirmou o fim do casamento de 25 anos.

"Quero agradecer essa solidariedade, apoio, amor, carinho que eu venho recebendo há alguns dias e, principalmente, desde ontem à noite. Como eu disse quando eu voltei para o trabalho, depois do dia 11 de novembro, que eu abriria meu coração para falar tudo aquilo que eu estava sentindo e passando, só que eu precisava de um tempo para poder em preparar para isso. E foi o que aconteceu ontem durante o Domingo Espetacular. E todas as mensagens que estou recebendo desde então são muito fortes e muito importantes. Queria muito agradecer à emissora por ter me dado esse espaço e a todo mundo que vem me apoiando. A minha luta continua, tem muito mais por vir, mas como eu sempre disse: a verdade sempre vai aparecer. Vocês podem contar com isso comigo. Obrigada", afirmou ela.