Ana Hickmann impressiona ao exibir seu primeiro ensaio com 17 anos: ''Como tudo começou''

Apresentadora Ana Hickmann surpreende os seguidores ao mostrar fotos com apenas 17 anos e é comparada com Britney Spears e Avril Lavigne

A apresentadora Ana Hickmann (42) aproveitou o dia de TBT, nesta quinta-feira, 18, para recordar um momento importante de sua carreira: seu primeiro ensaio fotográfico profissional!

Em publicação em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou cliques quando tinha apenas 17 anos e colecionou elogios de seus seguidores pela beleza de sempre. Nas imagens, a famosa aparece

"Bom dia!!! Hoje eu acordei nostálgica, lembrando de como tudo começou. Essa guria da foto não fazia ideia do que a esperava pela frente. Esse foi o meu primeiro ensaio, em Paris, em 1998. Eu tinha só 17 anos, era uma menina!!! Mas comecei em grande estilo, na cidade luz. Inesquecível!!!!", disse Hickmann ao legendar a postagem.

"Só eu que achei que era a Avril Lavigne? Maravilhosaaa", comparou uma admiradora nos comentários. "Que linda e o seu filho é mesmo a sua cara, ao meu ver", destacou outra. "Pensei que era a Britney Spears", disse uma terceira. "Maravilhosa desde sempre", exaltou mais uma.

Confira o TBT de Ana Hickmann:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann rompe o silêncio após repercussão de vídeo do caso Eloá

A apresentadora Ana Hickmann rompeu o silêncio sobre a repercussão de um vídeo antigo sobre o caso Eloá Pimentel. O assunto ganhou repercussão na internet após a exibição do programa Linha Direta, da Globo, no início do mês, sobre a investigação do caso, que terminou com o assassinato da jovem Eloá.

Um vídeo antigo de Ana Hickmann mandando um recado para o sequestrador durante uma transmissão ao vivo no programa Hoje Em Dia, da Record TV, causou estranheza nos telespectadores do Linha Direta. Agora, a apresentadora emitiu um comunicado por meio de sua assessoria de imprensa para se desculpar.

"Ana Hickmann, por meio de sua assessoria de imprensa, lamenta a forma com que o caso Eloá foi conduzido, em 2008. A apresentadora reconhece a atitude errônea que cometeu na época e pede desculpas para as vítimas e suas famílias", informaram.