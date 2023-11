Ana Hickmann faz novo desabafo: 'Enfrentar monstros'

Após revelar detalhes do fim de seu casamento e divórcio, Ana Hickmann faz novo desabafo em sua rede social sobre estar se reconhecendo

A apresentadora Ana Hickmann está compartilhando em várias publicações em sua rede social como está lidando com a situação atual de sua vida. Após fazer revelações da intimidade e anuncar o divórcio na entrevista do Domingo Espetacular, a loira postou fotos nesta quarta-feira, 29, com um novo desabafo.

Depois de publicar em seus stories que está com fé diante das dificuldades, a modelo surgiu deslumbrante em uma série de cliques usando um look todo preto e falou sbre estar se reencontrando.

"Me reconhecendo, me reconectando e me reencontrando. É muito bom saber que não estou sozinha. Só quem já passou por tudo que estou vivendo sabe o quanto precisamos ser fortes e ter coragem de enfrentar monstros e demônios. Nossa luz nunca vai apagar", declarou a famosa.

Segundo o 'Notícias da TV', o juiz da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Itu negou o pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha e encaminhou os autos para a Vara da Família e Sucessões de Itu.

A própria apresentadora contou que pediu o divórcio com base na lei neste domingo, quando deu uma entrevista reveladora ao Domingo Espetacular, programa da Record TV. Na ocasião, ela alegou que o fim do casamento com Alexandre Correa poderia acontecer mais rapidamente.

Ana Hickmann fala no Hoje Em Dia após entrevista reveladora

A apresentadora Ana Hickmann fez um novo depoimento na Record TV sobre a atual fase de sua vida após ter acusado o ex-marido, Alexandre Correa, de violência doméstica. No programa Hoje Em Dia desta segunda-feira, 27, ela fez um agradecimento pelo apoio que recebeu após a exibição de sua entrevista no programa Domingo Espetacular, na qual revelou detalhes sobre a briga com o ex-marido e confirmou o fim do casamento de 25 anos.

"Quero agradecer essa solidariedade, apoio, amor, carinho que eu venho recebendo há alguns dias e, principalmente, desde ontem à noite. Como eu disse quando eu voltei para o trabalho, depois do dia 11 de novembro, que eu abriria meu coração para falar tudo aquilo que eu estava sentindo e passando, só que eu precisava de um tempo para poder em preparar para isso. E foi o que aconteceu ontem durante o Domingo Espetacular. E todas as mensagens que estou recebendo desde então são muito fortes e muito importantes. Queria muito agradecer à emissora por ter me dado esse espaço e a todo mundo que vem me apoiando. A minha luta continua, tem muito mais por vir, mas como eu sempre disse: a verdade sempre vai aparecer. Vocês podem contar com isso comigo. Obrigada", afirmou ela.