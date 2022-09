Ana Hickmann curte jantar romântico com o marido, Alexandre Correa: ''Só nos dois''

Ana Hickmann e Alexandre Correa curtiram um momento romântico a dois durante um jantar

CARAS Digital Publicado em 11/09/2022, às 10h58

Na noite do último sábado, 10, Ana Hickmann (41) decidiu aproveitar a noite coladinha com o seu marido, Alexandra Correa, fazendo um jantar romântico a dois. É claro que a apresentadora registrou o momento e publicou em suas redes sociais uma série de fotos encantadoras.

Nas imagens, ela e o amado aparecem no jardim de sua casa, se servindo de pães e vinhos, enquanto curtiam a companhia um do outro, usando looks despojados. Em alguns registros, ela ainda aparece com os coelhos de sua família.

Na legenda, a loira falou com carinho do momento: "Como eu amo momentos assim: só nos dois. Por mais noites românticas".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Casal perfeito!", disse um. "Que cena mais linda!", escreveu outro. "Casal de milhões!", falou um terceiro.

Confira as fotos de Ana Hickmann curtindo um jantar romântico com o marido, Alexandre Correa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Web relembra briga de Ana Hickmann e Adriane Galisteu

Recentemente, o reencontro de Ana Hickmann e Adriane Galisteu, durante o Hoje em Dia, deu o que falar na web. Isso porque em 2012, as duas acabaram se envolvendo em uma polêmica que só foi resolvida agora, durante a coletiva de imprensa de A Fazenda 14.

"Ana Hickmann e Adriane Galisteu no mesmo ambiente, uma ao lado da outra... É meu amor, os tempos mudaram MEXXXMO", "Eu tô amando essa vibe de milhões da Adriane Galisteu e Ana Hickmann no mesmo palco" e "O tão esperado reencontro entre Adriane Galisteu e Ana Hickmann, brigadas no passado, chegou no Hoje em Dia com muita simpatia e sem climão algum, por incrível que pareça", foram alguns dos comentários que apareceram sobre o assunto nas redes sociais.

