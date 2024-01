Ana Hickmann compartilha sua rotina e diz que está leve em nova fase

Ana Hickmann compartilhou volta da rotina após férias em família: "Recomeçando muita coisa, mas de um jeito mais leve''

Após alguns dias de descanso ao lado da família, a apresentadora Ana Hickmann retornou ao trabalho e afirmou que está se sentindo mais leve nessa nova fase de sua vida. Ana ainda fez piada sobre as dívidas que descobriu em seu nome após a separação do ex-marido, Alexandre Correa.

“São 5h30 da manhã, vozinha de quem acabou de acordar, tomar banho. Estou indo para o trabalho. Acabou férias, acabou diversão em família. Minha mãe já voltou para casa, meu irmão também, as meninas, e hoje estou de volta no batente”, compartilhou Ana em vídeo publicado no seu canal do YouTube. “Recomeçando muita coisa, mas de um jeito mais leve”, relatou.

No vídeo, a apresentadora mostrou detalhes sobre seu primeiro dia de trabalho após o descanso, com gravações e ensaios fotográficos para campanhas publicitárias. Ana não deixou de demonstrar seu bom humor ao longo da filmagem, brincando até mesmo sobre as dívidas em seu nome. “Ano começando com tudo, afinal de contas estou precisando trabalhar, né, gente? Tenho muita coisa para resolver, muito pepino para descascar, abacaxi, nabo, pode colocar a feira inteira para arrumar, mas o povo que me aguarde, não vai ficar nada para trás”, disse ela.

Os internautas não deixaram de interagir com a apresentadora nos comentários. "Mulher brasileira, mãe corajosa pra trabalhar e honrar seus compromissos", disse uma seguidora. "Que orgulho desse ser humano....fico encantada com tanta humildade e respeito com as pessoas a sua volta", relatou mais uma.

Dívidas de Ana Hickmann chegam a R$ 26 milhões

Em dezembro de 2023, a apresentadora Ana Hickmann concluiu um levantamento de todas as dívidas que envolvem seu nome. Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a apresentadora está devendo mais de R$ 26 milhões.

De acordo com as informações, até o canil da artista acumula dívidas. O empreendimento criado para salvar animar como cães, coelhos, aves e peixes tem uma dívida de R$ 6,9 mil. Ele era administrado por Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora.

As informações publicadas pela colunista Monica Bergamo ainda revelam que as principais empresas que levam o nome de Ana Hickmann apresentam déficit. Além das dívidas das empresas, há valores nominais não pagos: no nome da apresentadora, constam débitos de R$ 3,5 milhões. Já no nome de Alexandre os valores chegam a R$ 4,8 milhões. O levantamento foi realizado pela equipe de Ana Hickmann e será levado para a Justiça.