Ana Hickmann aparece fazendo trabalho pesado para cuidar de jardim

Apresentadora Ana Hickmann publicou fotos cavando uma valeta enorme em seu jardim

A apresentadora Ana Hickmann deixou o glamour de lado para cuidar de seu jardim. Ela publicou as imagens trabalhando duro na conta de seu Instagram.

"Dia de muito trabalho por aqui! Um Photo dump do meu sábado. Arraste para o lado e veja como foi!", escreveu a loira na legenda. Vestindo uma blusa xadrez vermelha e preta e calças jeans, ela estava empenhada no trabalho pesado.

Ela ainda explicou o que estava fazendo no momento de cada foto: 1- Me hidratando. 2- Pegando areia. 3- Cavando uma valeta. 4- Sigo na valeta. 5- Tirando o barro. 6- Fazendo os buracos da drenagem. 7- Quebrando pedra. 8- Cortando arame. 9 - Colocando pedras na drenagem. 10 - Guardando as coisas!

Vale lembrar que recentemente ela e a família fizeram uma viagem para a Europa e estavam longes de suar a camisa por lá. A modelo ainda realizou o sonho do filho Alexandre de vistar a Torre Eiffel, em Paris, na França.

Confira as fotos de Ana Hickmann: