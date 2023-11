Ana Hickmann apaga fotos com marido após desentendimento e Alexandre Correa toma atitude drástica

A apresentadora Ana Hickmann denunciou agressão do marido neste domingo, 12; Alexandre Correa nega acusações

A apresentadora Ana Hickmann (42) apagou as fotos com o marido, Alexandre Correa (52), após denunciá-lo por agressão física neste domingo, 12. O empresário também tomou uma medida drástica e apagou todas as publicações de seu perfil oficial do Instagram nesta segunda-feira, 13.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a apresentadora Ana Hickmann teria apagado todas as fotos ao lado do marido na tarde deste domingo, após a repercussão da denúncia de agressão. No entanto, nesta segunda, alguns registros da ex-modelo ao lado do empresário estão disponíveis em seu perfil.

Ela também deixou de seguir Correa na rede social, embora o marido continue sendo um seguidor seu. De acordo com a CNN, ainda na tarde do domingo, o empresário teria apagado a maioria de seus registros recentes, deixando apenas fotos ao lado da apresentadora e sua família, datadas a partir de setembro de 2016.

Leia também: Ana Hickmann toma decisão nas redes sociais após episódio com o marido

Porém, nesta segunda, Correa apagou todas as fotos de seu perfil, deixando apenas um comunicado compartilhado também no fim de semana em que ele confirma o desentendimento com a esposa, porém nega que tenha a agredido com cabeçadas.

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno."

"Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório", completou em nota.

No domingo, Ana Hickmann se pronunciou apenas por meio de sua assessoria, para agradecer o apoio dos fãs e assegurar que estava em casa e bem. Procurada pela CARAS Brasil, os representantes da apresentadora não informaram se ela está na mesma casa que Alexandre.

Nesta segunda, Ana Hickmann usou as redes sociais para compartilhar fotos ao lado do filho e agradecer, novamente, o apoio dos fãs no momento. "Minha força, minha motivação, o amor da minha vida! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia."

Além disso, ela também fez um breve comentário sobre a situação no programa Hoje em Dia. "Quero agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, pro meu filho e para minha família. Ainda não estou pronta para falar a respeito. Assim que eu estiver pronta, mais forte, eu prometo trazer o que está dentro do meu coração. Obrigada."

CONFIRA AS PUBLICAÇÕES DE ANA HICKMANN E ALEXANDRE CORREA:

