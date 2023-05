Ana Hickmann abre álbum de fotos com momentos de intimidade: ''Quando a família se reúne''

Apresentadora Ana Hickmann encanta os seguidores ao mostrar cliques ao lado da mãe, do filho, de familiares e cachorros

A apresentadora Ana Hickmann (42) usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 25, para compartilhar uma sequência de momentos em que aparece na companhia da família e de sua rotina!

Em sua conta oficial no Instagram, a loira surgiu ao lado da mãe, Reni, com seu filho, Alezinho, do casamento com o empresário Alexandre Correa, além de exibir registros do sobrinho, Teo, e de seus cachorros. Em algumas imagens, a loira postou parte de sua rotina, como tratamento de varizes e looks para o trabalho e treino.

"Bom dia!!!! Quando a família se reúne tem foto pra postar o ano todo!!! Kkkk… eu amo. Por isso vamos de #photodump: 1- eu e minha mãe @reniagricola na horta (aprendo muito com ela). 2- vovó curtindo os netinhos. 3- look que amei. 4- na academia toda produzida. 5- close de beleza. 6- Joaquim e Fanny esperando a mamãe. 7- selfie de milhões com essa mulher maravilhosa!!! 8- meu tratamento de varizes. 9- meu maior amor. 10- troca de olhar com muito amor entre o Teo e o Joaquim", escreveu Hickmann ao legendar a postagem.

Confira as fotos de Ana Hickmann com a família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann pega Faustão de surpresa ao relembrar história do passado deles

A apresentadora Ana Hickmann surpreendeu o apresentador Faustão (73) ao relembrar uma história do passado deles. Em participação no programa Faustão na Band, ela comoveu ao contar sobre o apoio que recebeu dele antes de iniciar a carreira na TV e agradeceu por todo carinho que sempre teve dele.

"Isso tudo é culpa sua. Eu sou grata a esse cara [Faustão] porque ele foi a primeira pessoa que um dia, na casa dele, nos recebeu a mim e a meu marido, e falou: ‘Menina, você precisa ir para a televisão'", disse ela. Então, ela contou que nunca esqueceu deste recado dele. “Quando o Fausto me falou isso, aquilo ficou marcado e, a partir disso, eu comecei a imaginar e pensar em uma série de coisas que eu fui experimentando, tentando e me dei ao luxo de poder acertar e errar”, afirmou.

Logo depois, a comunicadora ainda contou que até hoje ele é bom em dar conselhos. "Sempre escutei bons conselhos do Faustão e hoje eu estou onde estou porque tive alguém que olhou para mim e acreditou. Ele faz isso comigo, mas faz com muita gente, não foi só comigo", disse.