Ana Furtado relembra foto antiga ao lado de Boninho e se declara

'Amor da vida toda', se declarou Ana Furtado nas redes sociais nesta quinta-feira, 06; o casal l celebrou 24 anos de casamento em 2024

Nesta quinta-feira, 06, Ana Furtado relembrou o começo do relacionamento com Boninho. Em postagem em suas redes sociais, a apresentadora resgatou um clique antigo ao lado do marido e ainda se declarou a ele.

A apresentadora postou em seu perfil oficial do Instagram imagem em que aparece com o diretor em um parque aquático, durante uma viagem. Sem dizer o ano em que o clique foi tirado, a comunicadora se declarou para seu amado.

"#TBT com meu amor de verão e da vida toda", escreveu ela na legenda da publicação. No clique, os dois aparecem mais jovens enquanto curtiam um dia no parque aquático. Vale lembrar que em 2024, o casal celebrou 24 anos de casamento.

Já nos comentários, os dois ganharam vários elogios dos fãs do casal: "Vocês são de outras vidas! Esse amor ainda vai existir muito!", declarou uma seguidora, "Casal lindo, amo vocês", disse outra, “Os mesmos olhares e fofurice. De fato, uma soma de poucas tempestades, coesos e abraçados pelo bom tempo recheado de cuidados e compreensões do verdadeiro amor“, falou ainda uma terceira.

Vale lembrar que o casal está completando 28 anos juntos. Eles começaram a se relacionar em 1996, quando Ana estreou como apresentadora na Globo com o programa "Ponto a ponto".

Ana Furtado ganha surpresa de Boninho em rua de Nova York

Ana Furtado está curtindo mais uma viagem com o seu marido, o diretor global Boninho. Após viajarem para o Japão em grande estilo, o casal agora foi para Nova York, onde a famosa recebeu uma surpresa em público do amado.

Nesta terça-feira, 21, ela compartilhou vídeos do momento especial e mostrou como ficou ansiosa para saber o que ele havia preparado para ela. Na Times Square, Ana Furtado ficou esperando aparecer algo no telão até que viu um vídeo dela com Boninho se beijando.