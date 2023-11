Ana Furtado encanta seguidores ao se declarar para Boninho: “Homem lindo”

A apresentadora Ana Furtado encantou as redes sociais ao compartilhar um vídeo se declarando para o seu marido, Boninho

Nesta segunda-feira, 6, Ana Furtado mostrou que começou sua semana com muito romance. A apresentadora compartilhou em seu Instagram um vídeo em que se declarava para seu marido Boninho durante uma viagem do casal à Nova York, nos Estados Unidos.

Ana gravou o amando admirando a paisagem da cidade americana de frente a um rio. “Gente, achei esse homem lindo aqui, charmoso, dando mole aqui no Pier 17, olha isso”, começou dizendo a famosa no vídeo.

Ainda no clipe, a ex-apresentadora do “Mais Você” chegava perto do marido e começava a flertar com ele. “Oi, tudo bem? Tem telefone?”, brincou Ana ao lado do diretor da TV Globo. O casal cai na risada e Boninho dispara: “Você já tem”. A dupla então deu um beijo apaixonado para as câmeras.

“Já deu em cima do seu amor hoje? Comece a semaninha dando MUITO mole pro seu parceiro ou parceira. Te amo, Boninho”, escreveu a famosa na legenda do vídeo. Nos comentários, o apresentador do Caldeirão, Marcos Mion elogiou o estilo de Boninho: “Com esse tênis então...”. E o apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt brincou: “Oferece uma taça de vinho! Tem uns rótulos que ele curte que saem mais baratos que um carro popular... Aproveita!”.

Os seguidores de Ana adoraram o vídeo romântico e rasgaram elogios ao casal nos comentários do post! “Realmente, homem muito lindo. A beleza dele é realçada ainda mais por ter você ao lado... mulher maravilhosa! Casal admirável, sou muito fã”, escreveu uma admiradora. Outra fã declarou: “Adoro quando você deixa do Boninho envergonhado e ele dá aquela risada gostosa”.

“Vocês são um casal perfeito, existe muito amor e companheirismo, parabéns”, elogiou uma seguidora. Outra fã escreveu: “E vocês ficam ainda mais lindos juntos”. Uma admiradora opinou: “Todo dia e toda hora, né? Está certíssima! Um casamento sempre dá certo desde o momento em que lutas por ele diariamente”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Amor!

Recentemente, Boninho surpreendeu ao fazer um gesto romântico para a esposa. Ana Furtado mostrou em suas redes sociais um buquê de flores que recebeu do marido em seu aniversário. Porém, um item inusitado entre as flores causou surpresa nos seguidores.

"Bia, amor da minha vida, que você complete esse ciclo cheia de luz, com saúde e muita paz. Você é a razão das nossas vidas, nosso porto seguro”, escreveu o diretor no cartão colocado no buquê que tinha um mini abacaxi junto às flores.