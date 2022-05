Ana Furtado e Boninho se encontram com Lulu Santos e seu marido

Ana Furtado e Boninho se encontraram com Lulu Santos e seu marido Clebson Teixeira

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 17h18

Nesta quinta-feira, 26, Ana Furtado (48) compartilhou em seu Instagram o encontro que teve com Lulu Santos (69) e seu marido Clebson Teixeira (30).

A participante do Dança dos Famososestava com seu marido Boninho (60) quando encontraram Lulu Santos e o parceiro.

"Amamos encontrar vocês", escreveu Ana Furtado no story que foi compartilhado por Boninho no Instagram do diretor do Big Brother Brasil.

Na última quarta-feira, 25, o casal se encontrou com Ticiane Pinheiro (45). E há dois dias, Boninho e sua esposa compartilharam a visita que fizeram na casa de Faustão (72).

Confira aqui o encontro de Ana e Boninho com Lulu Santos e seu marido!

Reprodução: Instagram