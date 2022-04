Ana Furtado e Boninho curtem almoço especial com Paulo Ricardo: ''Um ídolo e amigo querido''

Ana Furtado e Boninho registraram um encontro muito especial que tiveram com Paulo Ricardo

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 17h09

Nesta quarta-feira, 20, Ana Furtado (48) e Boninho (60) decidiram curtir um almoço super especial com o grande amigo, Paulo Ricardo (59).

O trio fez uma série de registros do momento, onde eles aparecem curtindo um momento super prazeroso, enquanto eles faziam caras e bocas para as lentes das câmeras.

Ana então publicou os cliques em suas redes sociais e falou com carinho do momento entre amigos: "O sorriso do casal que saiu pra almoçar com um ídolo e amigo querido".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que legal!", disse um. "Que povo bonito!", escreveu outro. "Encontro de milhões!", falou um terceiro.

Arrasando na Dança dos Famosos!

Recentemente, Ana Furtado empolgou o público da Dança dos Famosos ao esbanjar gingado durante sua segunda apresentação na competição.

Além dela, Jojo Todynho (25) e GKay (29) brilharam em suas apresentações. Entretanto, a liderança do ranking está com Vitória Strada (25), com 0,1 pontos de diferença da segunda colocada, Jessica Ellen (29).

Confira os cliques de Ana Furtando e Boninho curtindo um encontro ao lado de Paulo Ricardo: